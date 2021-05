Covid: 28 nuovi casi in Sardegna, tasso positività 0,3%

(ANSA) - CAGLIARI, 25 MAG - Contagi stabili in Sardegna che conferma il trend da zona bianca. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 28 nuovi casi (56.477 il totale) a fronte di 7.486 tamponi eseguiti (1.287.168 il totale), con un tasso di positività dello 0,37%.

Si registra un solo nuovo decesso (1.449 in tutto). Sono, invece, 167 (-17) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre restano 29 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.181 e i guariti sono complessivamente 41.847 (+169). Sul territorio, dei 56.477 casi positivi complessivamente accertati, 14.767 (+4) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.611 nel Sud Sardegna (+7), 5.143 (+4) a Oristano, 10.826 (+8) a Nuoro, 17.116 (+5) a Sassari. (ANSA).