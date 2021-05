Cagliari: avanti con Semplici anche il prossimo anno

Cagliari avanti con Leonardo Semplici anche per la prossima stagione. È l'esito dell'incontro tra il tecnico fiorentino che ha condotto i rossoblu alla salvezza e il presidente del club sardo Tommaso Giulini.

Il summit si è tenuto a Milano nella sede della Fluorsid ed è durato circa tre ore. In realtà il contratto firmato da Semplici dopo l'esonero di Di Francesco aveva durata biennale. Ma presidente e tecnico si sono voluti incontrare per iniziare a gettare le basi per la nuova annata. Chiusa quindi la breve parentesi di voci e indiscrezioni che portavano invece a Juric, ormai al Torino, e a Ranieri.

Mercoledì il direttore sportivo Stefano Capozucca fará il punto della situazione in una conferenza stampa online fissata per le 17.