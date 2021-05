Banche: Abi, nel 2020 in Sardegna una sola rapina

Nel 2020 è stato effettuato in Sardegna solo una rapina in banca (in provincia di Sassari) contro le due registrate nel 2019 (entrambe nell'Oristanese). È la fotografia che emerge dai dati di Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, dai quali risulta anche un calo del fenomeno a livello nazionale: complessivamente, infatti, le rapine allo sportello sono passate da 272 del 2019 alle 119 del 2020 (-56,3%).

Cala anche il cosiddetto indice di rischio - cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli - che è passato da 1,1 a 0,5 a livello nazionale e da 0,4 a 0,2 in Sardegna. L'indagine Ossif è stata presentata oggi al convegno Banche e Sicurezza 2021, la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza in banca.

Le banche italiane - è detto in una nota - investono ogni anno circa 580 milioni di euro per rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure. Adottando misure di protezione sempre più moderne ed efficaci e formando i propri dipendenti anche attraverso un'apposita "Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello", realizzata da Ossif in collaborazione con il Ministero dell'Interno e le Prefetture.