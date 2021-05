Vaccini: Federalberghi, in vacanza solo se programmati subito

"I vaccini nelle destinazioni di vacanza sono un opportunità solo se vi è la possibilità di programmare da subito la loro organizzazione, garantendo velocità e tempi certi di esecuzione". Lo dice all'ANSA il presidente di Federalberghi Sardegna, Paolo Manca, che interviene nel dibattito aperto sulla possibilità che la seconda dose di siero anti-Covid 19 venga somministrata nei luoghi di villeggiatura. "Dobbiamo assolutamente evitare di creare aspettative non realizzabili, ed allo stesso tempo in questo momento non bisogna innalzare barriere virtuali alle prenotazioni turistiche con un errata comunicazione - aggiunge - E' bene che le istituzioni, in questo caso la Regione Sardegna, esprima subito, con chiarezza, le proprie intenzioni sulla questione prima dell'inizio ufficiale della stagione estiva 2021 già alle porte".