Vaccini: Oristano, prosegue campagna su personale scolastico

(ANSA) - ORISTANO, 24 MAG - Novità per il personale scolastico della provincia di Oristano che nelle prossime settimane dovrà ricevere la seconda dose del vaccino anti-Covid e per quello a cui deve essere somministrata la prima.

Per motivi organizzativi, i richiami degli operatori della scuola (docenti e non docenti) programmati dall'11 al 29 giugno saranno concentrati nei giorni del 15, 16, 22 e 23 giugno. Il personale scolastico che ha l'appuntamento per la seconda dose fissato nei giorni 11, 14, 15, 16, 17, 18 giugno 2021 dovrà recarsi all'hub vaccinale di Oristano per il richiamo (Palazzetto dello Sport, via Morosini) esclusivamente nei giorni di martedì 15 o mercoledì 16 giugno, dalle 9.00 alle 12.

Docenti, amministrativi, tecnici e ausiliari delle scuole il cui richiamo era stato prenotato per i giorni 21, 22, 23, 24, 25, 28 e 29 giugno dovranno effettuarlo, sempre presso l'hub vaccinale di Oristano, nei giorni di martedì 22 o di mercoledì 23 giugno, dalle 9 alle 12. Gli interessati potranno recarsi direttamente all'hub vaccinale, nei giorni e negli orari indicati, senza preventiva comunicazione del giorno prescelto.

Nulla cambia per chi ha già l'appuntamento il 15 o il 16, né il 22 o il 23 giugno, che manterrà invariato il giorno dell'appuntamento.

La vaccinazione per gli operatori delle scuole, che era stata temporaneamente sospesa nel rispetto delle direttive nazionali, è stata recentemente riavviata per le prime dosi. Il personale delle scuole statali, di quelle paritarie e quello universitario che non avesse ancora ricevuto la prima dose, può prenotare la vaccinazione attraverso il sistema di Poste Italiane: on line dal sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; presso gli ATM (postamat) degli uffici postali; call Center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20); portalettere.

La prenotazione dovrà essere effettuata anche dal personale scolastico che si fosse già registrato al precedente Portale regionale dei vaccini, ma non avesse ricevuto il successivo sms di convocazione. (ANSA).