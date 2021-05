Terna: in aprile recupero consumi elettrici e industriali

In Sardegna prosegue il recupero dei consumi elettrici e industriali: ad aprile Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, ha rilevato una domanda di energia elettrica di 700 milioni di kWh (pari a circa il 3% della domanda nazionale). Un valore in crescita del 15% rispetto ad aprile 2020 e dell'1,1% rispetto ad aprile 2019.

Nei primi quattro mesi dell'anno la domanda risulta in crescita del 5,2% rispetto al corrispondente periodo del 2020. Le fonti rinnovabili hanno coperto il 47% della domanda elettrica regionale. A livello industriale, l'indice IMCEI elaborato da Terna - che prende in esame e monitora in maniera diretta i consumi industriali di circa 530 clienti cosiddetti energivori connessi alla rete di trasmissione elettrica nazionale (grandi industrie dei settori 'cemento, calce e gesso', 'siderurgia', 'chimica', 'meccanica', 'mezzi di trasporto', 'alimentari', 'cartaria', 'ceramica e vetraria', 'metalli non ferrosi') - registra in Sardegna una sostanziale crescita (+5%) rispetto ad aprile del 2020, tornando sostanzialmente sui livelli di aprile del 2019, trainato dal settore della meccanica e dei metalli non ferrosi, mentre risulta in calo il comparto della chimica.

Sul territorio nazionale, tale valore risulta in crescita del 60% rispetto ad aprile 2020 e, soprattutto, del 6% rispetto ad aprile 2019. Si rileva, inoltre, una variazione congiunturale del +1% rispetto al mese precedente (marzo). Anche per questo mese, considerati i valori anomali registrati a partire da marzo 2020, Terna ha ritenuto opportuno condurre un'analisi statistica supplementare prendendo come riferimento l'anno 2019. Nel primo quadrimestre del 2021, la domanda elettrica in Italia risulta in crescita del 6,2% rispetto all'omologo periodo dello scorso anno (+7,2% in termini rettificati) e in flessione dell'1,5% rispetto al 2019 (in termini rettificati è pari a -1,4%).