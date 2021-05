Settimana tiroide: visite gratuite al Policlinico Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 24 MAG - In occasione della settimana mondiale della tiroide che inizia domani, venerdì 28 maggio il policlinico Sassarese apre le porte della clinica ai pazienti che, prenotandosi, potranno usufruire gratuitamente per un giorno delle prestazioni degli specialisti endocrinologi e chirurghi. L'iniziativa di prevenzione e informazione per l'edizione 2021 ha come tema "Tiroide e pandemia da Covid-19.

Gli specialisti in endocrinologia della struttura di viale Italia eseguiranno visite ed ecografie.

Essendo disponibili posti limitati, è obbligatoria la prenotazione al numero 079-222706, attivo dalle 8.30 alle 13.30.

Le patologie tiroidee, dette tireopatie, sono estremamente comuni nella popolazione generale, soprattutto nel sesso femminile, in cui sono circa quattro volte più frequenti.

In Sardegna, la loro frequenza appare particolarmente elevata, forse per una predisposizione genetica e ambientale, forse per una maggiore attenzione in termini di ricerca diagnostica.

(ANSA).