Premio "Donna di scienza", iscrizioni fino al 10 settembre

(ANSA) - CAGLIARI, 24 MAG - Ritorna il Premio "Donna di scienza". Sono aperte fino al 10 settembre le candidature. Il riconoscimento verrà assegnato a novembre nel corso della 14esima edizione del Cagliari Festival Scienza, organizzato dall'Associazione Scienza Società Scienza.

Intanto è stato svelato il nome della vincitrice del Premio Speciale della Giuria, novità dell'edizione 2021, rivolto a donne che si sono distinte nei percorsi accademici, nell'imprenditoria scientifica, nella vita pubblica. La scelta della giuria è caduta su Maria Del Zompo. Professoressa Ordinaria in Farmacologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari, prima Rettrice di un Ateneo sardo, dal 2015 allo scorso aprile, si è fatta apprezzare a livello nazionale per le politiche di genere e nel segno dell' inclusione e dell' integrazione. Abbinato al Premio principale, la Commissione PO del Comune di Cagliari ha affiancato dallo scorso anno il riconoscimento dedicato alla più giovane ricercatrice cagliaritana.

Il Premio Donna di Scienza è curato dalla professoressa Carla Romagnino per l'Associazione Scienza Società Scienza e organizzato in collaborazione con le Università Cagliari e Sassari, l'Inaf e Osservatorio Astronomico di Cagliari, la sezione di Cagliari dell'INFN, la sede di Cagliari dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e l' assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cagliari. E' rivolto a donne nate o operanti in Sardegna o per la Sardegna, e che abbiano svolto attività nel campo della ricerca scientifica, didattica della scienza, diffusione della cultura scientifica, anche attraverso l'uso dei media.

Nel 2020 il Premio Donna di scienza è andato alla neurobiologa Micaela Morelli, il premio "Donna di scienza giovani" alla matematica cagliaritana Raffaella Mulas. (ANSA).