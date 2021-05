MediterranEu, da Alghero nuova idea per futuro sostenibile

(di Gian Mario Sias) (ANSA) - ALGHERO, 24 MAG - Nell' "isola delle idee" germoglia una nuova visione di sviluppo, pensata dai giovani e fondata su cooperazione, innovazione, impresa sociale e sostenibilità.

Il loro hub è la Sardegna, in particolare Alghero, dove l'associazione Rumundu ha insediato una Social Innovation School e una Academy per operare su due binari: aiutare i giovani sardi a immaginare nuovi modelli di crescita del territorio, facendo impresa e dialogando con una classe dirigente che sappia ascoltarne istanze, aspettative e progetti, muovendo i primi passi verso la Sardegna in cui vogliono vivere domani; ospitare l'ultimo step formativo di giovani che, venendo da aree in conflitto e avendo sperimentato la cultura del dialogo e del confronto e aver maturato l'idea che la diversità sia un valore, dopo aver convissuto nello studentato internazionale dell'Associazione Rondine Cittadella della Pace di Arezzo, sono pronti a restituire al loro territorio i frutti dell'esperienza maturata, con iniziative che producano concrete opportunità di crescita delle comunità d'origine.

Si chiama MediterranEu l'incubatore di innovazione che supporta i giovani, insegnandogli a trasformare le idee in iniziative concrete e sostenibili. I protagonisti della sfida sono: Davide Caria, studente algherese della prima edizione del progetto che oggi frequenta Ingegneria informatica a Torino, e i compagni alla scuola di innovazione sociale con cui ha piantato il seme di un progetto che oggi segue altrove un processo di incubazione d'impresa. Georges Théodore Dougnon, maliano, ex studente di Rondine e allievo della prima edizione di MediterranEu, fondatore di Educ4Peace, e Vesna Buljian, serba, allieva del secondo ciclo e fondatrice di My Living Story. Iris Cicuttini e gli altri studenti delle scuole di Alghero che promuovono l'uso responsabile dei social, sperimentando Tik Tok come veicolo di messaggi in favore di sostenibilità, riciclo e buone pratiche.

(ANSA).