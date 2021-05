Lite per pascolo finisce a colpi di roncola, indagata 35enne

Ha litigato con il vicino di pascolo e lo ha ferito ripetutamente colpendolo con una roncola. È accaduto sabato nelle campagne di Sanluri. Ferito gravemente un servopastore di 61 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è ricoverato all'ospedale di San Gavino Monreale, i medici mantengono riservata la prognosi. Le indagini dei carabinieri, concluse oggi, hanno portato alla denuncia per lesioni dell'autrice del ferimento, una allevatrice di 35 anni.

L'episodio è avvenuto sabato in un ovile che si trova nelle campagne al chilometro 20 della statale 197. I due, da quanto si apprende, hanno avuto una discussione molto animata legata al pascolo. La donna, in preda alla rabbia, ha afferrato una roncola e ha colpito il 61enne allo sterno e alla mascella, poli si è allontanata.

Il servopastore, ferito e sanguinate, ha vagato diverso tempo in cerca di aiuto. Alcuni passanti lo hanno accompagnato in ospedale, intanto sul posto arrivavano i carabinieri. I militari dell'arma della Compagnia di Sanluri, appena il 61enne si è ripreso - visto che aveva perso quasi conoscenza a causa della perdita di sangue - hanno raccolto la sua testimonianza. L'uomo ha indicato proprio la 35enne quale autrice del ferimento. I militari dell'Arma hanno ispezionato l'ovile, recuperando la roncola ancora sporca di sangue, poi si sono spostati in quello in cui vive l'allevatrice. La donna ha negato il suo coinvolgimento, ma è stata denunciata per lesioni.