Ippica, la gioia di Laura Piras dall'incidente all'argento

Dall'incubo di una carriera a rischio per via di una bruttissima caduta da cavallo alla gioia per l'argento conquistato nel freestyle ai campionati italiani.

È la straordinaria parabola della cagliaritana Laura Piras. Alla prima gara dopo l'incidente che in ottobre la costretta in stato di immobilità per quasi due mesi, l'amazzone sarda su Bellissima 40 fa gioire gli appassionati isolani e diventa un esempio di passione, dedizione, sacrificio e talento.

Tecnica, eleganza e senso del ritmo per un'esibizione iniziata sulle note di "Bella Ciao": così Laura Piras ha conquistato il secondo posto ai Campionati Italiani di Dressage nel Freestyle F-Esperti + Gentleman. La specialità del dressage prevede figure obbligatorie che però possono essere composte in libertà e il cavallo deve seguire anche la musica che non è sottofondo ma fa parte della prova, la esalta, proprio come accade nel pattinaggio artistico. Laura Piras col punteggio di 67,700 è arrivata seconda alle spalle di Andrea Tommasini.

"Dopo l'infortunio non riuscivo a camminare, ma un mese e mezzo dopo sono risalita in sella e questa è stata la prima gara dopo l'incidente", racconta. "Non avevo obiettivi, anche perché ho ancora qualche postumo dalla caduta - aggiunge - l'importante era rimettermi in gioco". E invece per l'allieva di Alberto Sanna Randaccio, che la segue da quando era bambina e montava i pony, è arrivato un argento che vale moltissimo.