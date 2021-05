Ferisce la figlia pulendo la carabina ad aria compressa

Una bimba di 7 anni è stata ferita accidentalmente a Sassari da un colpo partito dalla carabina ad aria compressa che il padre era intento a pulire. La piccola, ferita alla spalla destra, è stata accompagnata dallo stesso genitore al pronto soccorso del Santissima Annunziata. Non è in pericolo di vita ma si trova tuttora in ospedale per accertamenti. Sulla dinamica dell'incidente risalente al primo pomeriggio indagano i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Sassari e quelli della compagnia di Sassari.