Covid: nessun morto e 20 casi in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 23 MAG - Ancora numeri da "zona bianca" per la Sardegna: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale non si registrano vittime, mentre i nuovi casi sono 20 su 2.838 tamponi eseguiti, per un tasso di positività dello 0,7%.

Sono, invece, 182 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.209 e i guariti sono complessivamente 41.559 (+80).

Sul territorio, dei 56.429 casi positivi complessivamente accertati, 14.750 (+15) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.137 (+1) a Oristano, 10.816 a Nuoro, 17.108 (+4) a Sassari. (ANSA).