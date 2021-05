Cagliari: statua Carlo Felice rossoblù per salvezza

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Vestizione della statua del 1800 dedicata al re sabaudo Carlo Felice a Cagliari, al centro della città, per festeggiare la permanenza in serie A. L'operazione, su iniziativa del centro coordinamento Cagliari club, è scattata questa mattina: al sovrano piemontese è stata infilata una tunica rossoblu e nella mano destra è stata sistemata una bandiera dei quattro mori. In testa anche un copricapo con i colori sociali. È una tradizione che si ripete da quasi 60 anni per celebrare promozioni (la prima volta risale al 1964) e sofferte salvezza come quella ottenuta in questa stagione. La festa più importante naturalmente è stata quella del 1970 in occasione della conquista dello scudetto. (ANSA).