Minaccia di morte e picchia la compagna, denunciato 28enne

Ha picchiato e minacciato di morte la compagna e lei per fuggire alla sua furia si è rifugiata in aperta campagna, trascorrendo la notte all'aperto.

Un 28enne rom è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna, una donna di 35 anni.

L'episodio è avvenuto intorno all'1. Il giovane ha litigato con la compagna, l'ha minacciata di morte e picchiata violentemente.

La 35enne è fuggita, nascondendosi in campagna dove è rimasta fino all'arrivo dei carabinieri. I militari della Stazione di san Sperate, arrivati sul posto, hanno individuato e denunciato il 28enne.

La giovane adesso è ospite di una struttura protetta in attesa che nei confronti del 28enne scattino ulteriori provvedimenti.