Fa pascolare gregge in giardino scuola materna, denunciato

(ANSA) - CAGLIARI, 22 MAG - Nonostante fosse stato già rimproverato, ha continuato a far pascolare le sue pecore all'interno del giardino della scuola materna. Un pastore 31enne è stato denunciato dai carabinieri per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, nonché per pascolo sul terreno ad uso pubblico.

Il giovane era già sottoposto all'avviso orale ed è un personaggio noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto accertato dai carabinieri, in più occasioni, il 31enne ha fatto pascolare le sue pecore all'interno del cortile della scuola materna comunale di Villamar, in via Conca Maccettu.

I carabinieri, dopo aver raccolto le varie testimonianze, lo hanno così denunciato. (ANSA).