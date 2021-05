Vaccini: dosi "sotto le stelle" martedì 25 a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Vaccini "sotto le stelle" all'azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari: per gli over 40 prevista per martedì prossimo anche una fascia oraria inconsueta, dalla 19 alle 23. Le dosi saranno inoculate negli ambulatori all'ingresso di medicina 7 del lavoro. Ma sono stati allestiti dei gazebo nella zona esterna per proteggere chi è in fila da sole e umidità. Naturalmente i vaccini saranno riservati soltanto alle persone che si sono prenotate attraverso i canali previsti. La risposta all'apertura alle vaccinazioni per gli over 40 è stata massiccia. E l'Azienda Brotzu, anche con questa fascia oraria, ha voluto dare una risposta alle tante richieste di chi sta chiedendo il vaccino. (ANSA).