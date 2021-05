Turismo: riapre completamente rinnovato Chia Laguna resort

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Dopo un'opera di riqualificazione totale dei suoi hotel e degli spazi comuni, il Chia Laguna - resort di lusso sulla costa sud occidentale della Sardegna - riapre in due fasi: l'1 giugno con gli Hotel Village e il Baia di Chia resort Sardinia; l'1 luglio con l'Hotel Laguna.

Il Chia Laguna fa parte del gruppo Italian Hospitality Collection, che vanta resort e spa anche in Toscana e Valle d'Aosta.

Il progetto di restyling, a firma dello Studio Marco Piva di Milano, è stato presentato in una conference call con la stampa specializzata. Oggi il Chia Laguna si presenta come un nuovo resort caratterizzato da un lifestyle mediterraneo pensato per offrire ai propri ospiti un luogo in cui si respira l'autentica tradizione sarda.

Il tema del "luogo selvaggio" ed autentico, infatti, è stato il punto di partenza del lavoro dell'architetto Marco Piva e dell'interior designer Stefania Forese, che hanno ridisegnato ambienti e spazi outdoor del resort attraverso interventi di landscaping e new lighting, per arrivare al restyling completo di camere, spazi comuni, ristoranti e outlet, regalando un nuovo design in un continuum tra interno e esterno.

"In questo periodo difficile per tutti, ci siamo rimboccati le maniche - ha detto Marcello Cicalò, Group Director of Operations di Italian Hospitality Collection - e grazie al pieno supporto degli azionisti, abbiamo approfittato dei periodi di chiusura per la pandemia per portare avanti questo grande progetto di ristrutturazione. Un contributo determinante a riattivare con slancio il comparto alberghiero di alta gamma".

Per il direttore del resort, Marco Pedna, alla sua prima esperienza in Italia dopo aver lavorato in tutto il mondo ("Sono stato in 10 Paesi di quattro Continenti, lavorando in un albergo per ogni Paese", ha ricordato con un sorriso), l'estate 2021 promette bene: "Le prenotazioni stanno andando bene. Certo la stagione partirà più tardi, ma ad agosto contiamo di registrare il tutto esaurito. Chia Laguna è da sempre un punto di riferimento per una vacanza al mare in Sardegna, in coppia o in famiglia. Il resort è tutto nuovo, bellissimo, e prevediamo una stagione molto positiva, con dei segnali di ripresa evidenti sin da ora. Stiamo lavorando con tutto lo staff, prevalentemente locale, per mettere a punto gli ultimi dettagli e, data la mia esperienza in grandi hotel e resort nel mondo, non mancheranno delle novità di sapore internazionale". (ANSA).