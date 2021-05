Giro della Sardegna in bici per aiutare bambini disabili

(ANSA) - CAGLIARI, 21 MAG - Un giro della Sardegna in bici.

Una sfida ma anche anche un modo per contribuire alla raccolta fondi per "C.O.ME. Collaboration Onlus", Fondazione senza scopo di lucro che si occupa di neonati e bambini disabili. È l'impresa lanciata questo pomeriggio da Monte Claro a Cagliari da Sabrina Schillaci, architetto, atleta e scrittrice, nell'ambito di "Pronti per l'estate?", rassegna ideata dall'associazione Malik con attività culturali, ricreative, sportive, di innovazione sociale e cittadinanza attiva rivolte ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni della Città Metropolitana di Cagliari. L'iniziativa si chiama "Race Across Limits Sardinia" ed è giunta alla terza edizione.

Dal 22 al 28 maggio Schillaci sará supportata e accompagnata dal gruppo "Woman Ichnusa" e dai ragazzi del progetto Skill4life©evolution. "Una settimana - spiega Schillaci dal suo sito - per scoprire una delle isole fra le più belle al mondo: la Sardegna. E lo faremo come piace a noi, in bicicletta perché non c'è mezzo migliore per scoprire scorci naturali d'incredibile bellezza, spiagge di colori variegati, mare cristallino, montagne, pareti rocciose che si tuffano nel blu e vegetazione rigogliosa dal profumo inebriante. Una terra ricca di storia, cultura e tradizioni di cui è giustamente orgogliosa.

Affronteremo un viaggio capace di appagare tutti i nostri sensi e che ci fornirà la possibilità di metterci in gioco, di sfidare i nostri limiti per contribuire alla raccolta fondi". Schillaci inizia a praticare triathlon nel 2014 per affrontare attraverso lo sport le difficoltà dovute alla disabilità del marito divenuto tetraplegico nel 2007 in seguito ad un incidente. Nel 2015 partecipa alle prime gare, nel 2016 al primo Ironman a Zurigo e poi a numerose competizioni, prediligendo la lunga distanza, l'unica in grado di darle la possibilità di mettersi realmente in gioco per superare ostacoli apparentemente insormontabili. Nel 2017 inizia la formazione di sport-coaching per approfondire le dinamiche e competere in gare estreme. Nel 2019 pubblica il libro "Una sfida attraverso i limiti" nel quale racconta la sua esperienza di vita e professionale. Prima tappa domani da Cagliari a Barisardo. Poi si continua passando per Budoni, Santa Teresa, Alghero. E poi giù verso Santadi, Sant'Antioco. E ritorno a Cagliari il 28 maggio. (ANSA).