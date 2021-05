Giovane donna aggredita con cacciavite in Sardegna, un fermo

È accusato di tentato omicidio il 47enne arrestato dalla polizia dopo aver aggredito una giovane di 25 anni che stava camminando sul cavalcavia della ferrovia, in località Serra Perdosa a Iglesias. Il 47enne è un personaggio noto alle forze dell'ordine, da quanto si apprende avrebbe problemi psichici e non conosceva la vittima. L'avrebbe aggredita mentre camminava sul cavalcavia colpendola con il cacciavite alla gola e alla testa. Una squadra dei vigili del fuoco che si trovava in zona ha visto la scena e ha dato l'allarme. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato di Iglesias e l'elisoccorso, atterrato nella piazzola dei vigili del fuoco. Il 47enne è stato subito bloccato dai poliziotti, la ferita è stata affidata alle cure dei medici del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.