Covid: Open Day a Cagliari, 2200 persone in due giorni

Delle settemila prenotazioni per il primo Open Day serale in Sardegna, che ha aperto la strada all'adesione degli over 40, 2.200 saranno gestire oggi e domani all'hub della Fiera di Cagliari, il più grande dell'Isola, dalle 19 alle 24. Oggi primo giorno carico di entusiasmo sia per coloro che dovevano ricevere l'agognate prima somministrazione di Pfizer o Moderna - raccomandata per questa fascia d'età - che per gli operatori sanitari.

"Un successo tale che noi nella Fiera di Cagliari abbiamo avuto 2200 prenotazioni in soli 15 minuti - ha detto all'ANSA il responsabile dell'hub Maurizio Marcias - stiamo pensando di pianificare in tempi brevissimi un nuovo Open Day". Alla Fiera ra presente anche il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che ha plaudito all'iniziativa di Ats Sardegna.