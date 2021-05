Viaggio nell'età classica viennese al Lirico di Cagliari

Dopo l'emozione della ripartenza della Stagione operistica, al Lirico si rialza il sipario con un concerto sinfonico corale. Sabato 22 maggio, alle 18, 30, debutta sul podio del teatro cagliaritano Nicolas Altstaedt con un repertorio dedicato a Haydn e Mozart.

Il giovane musicista franco-tedesco si presenta nella doppia veste di direttore e solista al violoncello e dirige l'Orchestra e il Coro del Teatro Lirico, quest'ultimo guidato da Giovanni Andreoli.

Un viaggio nell'età classica viennese per una raffinata serata di musica dopo Don Pasquale di Donizetti che ha riscosso successo di pubblico e critica segnando l'atteso ritorno del pubblico in sala.

In programma tre eleganti pagine musicali. Apertura con il primo Concerto per violoncello e orchestra di Haydn, si prosegue con la Sinfonia nr. 35 detta "Haffner" di Mozart, finale sulle note del Te Deum per coro e orchestra di Haydn. Tutto si svolgerà in sicurezza nel rispetto delle norme anti Covid.

Sono 400 gli spettatori ammessi, distribuiti tra la prima e seconda loggia, distanziati fra loro. La platea, infatti, è interamente occupata dalla pedana lignea di 200 metri quadri che ospita l'Orchestra e dagli impianti tecnici audio e luci.