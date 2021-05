"Madri contro la repressione", sit-in in tribunale Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAG - Nuovo sit-in davanti al palazzo di giustizia di Cagliari questa mattina del gruppo "Madri contro la repressione". Come avviene ormai da diverse settimane, il giovedì, varie madri dei 45 giovani che sono finiti sotto processo per i presunti danneggiamenti e gli imbrattamenti registrati in occasione di alcune manifestazioni antimilitariste, hanno manifestato con striscioni e bandiere davanti al tribunale.

Tra gli indagati, per cinque giovani la Procura distrettuale anti-terrorismo ha ipotizzato l'associazione a delinquere con finalità eversive o di terrorismo.

"Giù le mani dai nostri figli - si legge in un volantino distribuito da una dozzina di madri che questa mattina hanno organizzato io sit-in - chiediamo la fine di questa violenta repressione che tenta di annichilire gli ideali, i sogni e i progetti delle generazioni future". (ANSA).