Vaccini: 13.645 dosi, Sardegna sfiora 700mila inoculazioni

Sono 13.645 i vaccini somministrati ieri in Sardegna dove complessivamente il numero delle inoculazioni ora sfiora quota 700mila. Il dato emerge dalla rilevazione dell'Assessorato regionale della Sanità che ha trasmesso i numeri al Governo. Complessivamente le dosi somministrate sono state finora 698.250 su un totale di 840.840 consegnate dalla struttura commissariale, cioè l'83%. Il dato è stato pubblicato sul portale del Governo, che questa mattina era andato in tilt. Rispetto alla popolazione residente, le dosi somministrate raggiungono il 42,82%, di cui prima dose e monodose il 30,48% e richiamo il 12,34%.

Dopo il passaggio alla piattaforma di poste con il boom di adesioni: dal 14 maggio, data in cui il sistema è entrato in funzione, sono infatti, 95mila i cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese di somministrazioni a domicilio a soggetti non deambulanti.

Nel frattempo a Cagliari e Olbia ci si prepara al primo Open Day con il quale l'Ats aprirà le adesioni anche per gli over 40.

L'appuntamento è per venerdì e sabato prossimi, dalle 19 alle 24, ma le prenotazioni sul portale delle Poste saranno aperte tra stasera e domani.