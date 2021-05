Basket: Dinamo conquista gara 5 dei Play off,Venezia battuta

Servirà ancora la "bella" per decidere la sfida tra Sassari e Venezia. Proprio come nella finale scudetto 2019, decisa all'ultimo atto, Dinamo Banco di Sardegna e Umana Reyer si contenderanno il pass per la semifinale contro Milano giovedì al PalaTaliercio di Mestre, nella quinta e ultima partita della serie. Ieri sera a Sassari è stata una serata di emozioni incredibili, iniziata con almeno 300 tifosi all'ingresso dal PalaSerradimigni per "gasare" i biancoblu, proseguita con la commozione di Gianmarco Pozzecco per l'affetto riservatogli da Sassari in un momento difficile, quando sembra ormai certo il divorzio dalla Dinamo per la prossima stagione, e culminata con l'86-73 finale di un match incredibile.

Partita a razzo, la Dinamo ha chiuso il primo quarto sul 20-7 ma ha poi patito il ritorno degli ospiti, al riposo sul +4: 31-35. Dopo l'intervallo i ragazzi di coach De Raffaele hanno gestito a lungo la gara. Sassari, dopo un lungo annebbiamento, ha trovato le energie impensabili per raddrizzare una sfida quasi compromessa. L'inerzia della gara si è invertita ancora e il Banco, trascinato da Bendzius, Spissu, Katic, ha riequilibrato la serie: 2-2 e passaggio del turno ancora in bilico.

"Venezia ha reagito con forza al nostro primo quarto, complimenti", commenta Poz. "Mi spiace non aver giocato davanti al pubblico - continua - sono fiero di gente come Kruslin, in campo per amore del gruppo sebbene non dovesse giocare, Devecchi e Pusica, che meriterebbero di giocare". Tornando al match, "siamo partiti bene, abbiamo deragliato, ci siamo innervositi, abbiamo ritrovato la serenità e nell'ultima frazione abbiamo concesso pochissimo", dice. "Katic oggi è stato straordinario, Bendzius pazzesco, Spissu è da Nba, come Tonut - afferma - e Bilan è immarcabile". Per quanto visto sin qui, "nessuno uscirà sconfitto da questa serie".