Vaccini: quasi 12mila dosi in 24 ore, Sardegna sempre ultima

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in Sardegna 11.953 dosi di vaccino anti covid, per un totale di 684.966 dall'inizio della campagna, pari all'81,5% delle 840.840 dosi attualmente disponibili, consegnate alla Regione dalla struttura commissariale.

La media nazionale è del 92,7%, con l'Isola che rimane sempre fanalino di coda nella campagna vaccinale nazionale. Lo rivela il report quotidiano del Governo, aggiornato a questa mattina.

In particolare, sono stati sinora inoculati 165.431 vaccini agli over 80; 97.992 agli anziani dai 70 ai 79 anni; 62.251 dai 60 ai 69 anni; 94.087 dosi agli operatori sanitari e sociosanitari; 38.189 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; 154.543 ai soggetti fragili e caregiver; 18.369 a ospiti di Strutture residenziali; 13.156 al Comparto Difesa e Sicurezza; 24.535 al personale scolastico; infine 16.337 dosi alla categoria "Altro".