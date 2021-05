Ruba e danneggia statua Madonna a Portoscuso,21enne nei guai

Ha rubato e danneggiato una statua della Madonna, a Portoscuso, ed è stato denunciato dai carabinieri. Protagonista un giovane di 21 anni che ieri ha danneggiato la teca votiva in via Gramsci e prelevato la statua della Madonna. Durante la fuga ha gettato la statua in un cortile e si è allontanato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, raccolte le testimonianze dei residenti della zona che avevano visto il giovane allontanarsi portando la statua sulla spalla, lo hanno rintracciato e denunciato.

L'effige della Madonna, gravemente danneggiata, è stata recuperata e restituita al parroco della chiesa.

Al momento sono sconosciute le ragioni del furto.