Carabinieri: visita del comandante interregionale nell'Isola

Sostenere moralmente i carabinieri che operano sul territorio, stabilire un contatto diretto con le articolazioni minime dell'Arma, congratularsi per le importanti operazioni di servizio che hanno consentito di smantellare le principali piazzo di spaccio Cagliaritane. Sono queste, in estrema sintesi, le ragioni della seconda visita in Sardegna del generale di Corpo d'Armata, Carmelo Burgio, responsabile dell'Arma dei Carabinieri per il Centro Italia e la Sardegna.

L'alto ufficiale ha fatto visita al Comando provinciale di Cagliari ed è stato ricevuto dal comandante della Legione Sardegna, generale Francesco Garagaro, dal Comandante Provinciale, il colonnello Cesario Totaro, e dai militari della sede e dei reparti della Provincia e da alcuni membri della "Rappresentanza Militare" e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Nel corso dell'incontro con i militari, il comandante interregionale ha rivolto grande interesse alle questioni legate alla sicurezza pubblica, soffermandosi sulla funzione di prevenzione e presidio del territorio svolta dai carabinieri.