Agrithon, la sfida high tech in campo agricolo di Lifely

Un hackaton rivolto ad appassionati di giardinaggio, designer e studenti per sviluppare startup e nuove idee innovative in ambito agritech. È la sfida lanciata da Lifely e Abinsula attraverso Agrithon, evento fissato per il 10 e 11 giugno, al quale ci si può iscrivere sino al 31 maggio prossimo. Agrithon è una sfida per chi è in cerca di soluzioni innovative nel campo dell'agritech attraverso l'utilizzo di tecnologie e dispositivi open source. L'hackaton mira allo sviluppo di startup e idee a forte tasso d'innovazione funzionali e utili, per esempio, al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'acqua, alla massimizzazione e ottimizzazione della produttività del suolo, alla promozione della biodiversità, alla valorizzazione di tematiche e attività legate a esoterismo e sostenibilità, alla protezione di prodotti agroalimentari e al miglioramento delle infrastrutture di supporto.

L'evento, che rientra nel progetto "Nuove Imprese Innovative" finanziato da Sardegna Ricerche, si svolgerà online. Nel corso della "due giorni" i team e i partecipanti saranno supportati e seguiti da esperti mentor di settore e potranno assistere a due workshop dedicati, sino ad arrivare alla elaborazione in dettaglio di un'idea da trasformare poi in un prototipo. Le idee più innovative saranno premiate e riceveranno massimo supporto in fase di realizzazione del prototipo.