Superenalotto: quasi 84mila euro vinti a S. Gavino con un 5

In attesa del "6" nell'estrazione del SuperEnalotto, con il Jackpot che arriva a 153,8 milioni di euro, si fa festa a San Gavino Monreale per il fortunato giocatore che ha centrato un "5" da 83.924,89 euro. La giocata vincente è stata centrata nel punto vendita Sisal Tabaccheria Ric N5 di Tola Luca, in piazza Risorgimento, 5.

La combinazione vincente è stata 15, 36, 49, 59, 60, 62 Jolly 77, SuperStar 20. L'ultimo "6", da oltre 59 milioni di euro, è stato centrato il 7 luglio 2020 a Sassari.