"Pronti per l'estate?" Malik firma progetto per adoloscenti

Tamburi giapponesi e rime in libertà per reinventare il futuro: un ricco programma tra conversazioni d'autore, laboratori e concerti da domani,18 maggio, fino al 30 giugno con il progetto Skillellé a cura di Malik Ets, selezionato dall'Impresa Sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. "Pronti per l'estate?" è l'invito rivolto alle e agli adolescenti tra i 14 e 17 anni della Città Metropolitana di Cagliari, un'esortazione a riconquistare gli spazi all'aria aperta e la dimensione della socialità, dopo il lockdown e la scuola in Dad.

Un fitto carnet di appuntamenti tra letteratura, cinema e fotografia, musica e yoga oltre a escursioni e visite guidate, grazie alle collaborazioni con enti e istituzioni, dalla Biblioteca di Monte Claro al Rotary Club Cagliari, nel rispetto delle direttive per il contrasto alla diffusione del Covid 19.

"La povertà educativa col tempo si traduce in povertà sanitaria - avverte Luigi Minerba, del dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica dell'Università di Cagliari - ecco perchè l'insegnamento delle buone pratiche è fondamentale sin dalla giovane età".

Si parte il 18 maggio dallo yoga con Fanny Pisu e Tiziana Tronci. Tra i protagonisti Guido Marangoni, già speaker ufficiale di Tedx con "La potenza della fragilità", che il 20 alle 18 al Parco di Monte Claro presenta "Come stelle portate dal vento". L'architetta Sabrina Schillaci, promotrice del Race Across Limits Sardinia, si racconta il 21 in "Una sfida attraverso i limiti". Il 22 è di scena il Terzo Segreto di Satira con "La paranza dei buonisti". Finale in musica con i Munedaiko il 10 e 11 giugno tra un concerto e un workshop sull'arte del Taiko e il 23 con il rapper e scrittore Francesco "Kento" Carlo che presenta il libro "Barre - rap, sogni e segreti in un carcere minorile".