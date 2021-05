Auto in scarpata nel Sassarese, muore allevatore di 35 anni

Si chiamava Gianmario Mundula l'allevatore di 35 anni, di Bottidda, morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto all'alba lungo la provinciale 113, tra Nughedu San Nicolò e Ittireddu, al bivio per Occhetta. L'uomo stava andando al lavoro nella sua azienda agrituristica, quando per ragioni in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua auto che è finita in una scarpata. Per molte ore nessuno si è accorto di nulla. La vettura con all'interno il corpo dell'allevatore è stata ritrovata intorno a mezzogiorno dai familiari, preoccupati perché non avevano più sue notizie del congiunto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Ozieri e il 118.