Vaccini: due nuovi ingressi all'hub della Fiera a Cagliari

A partire da lunedì 17 maggio 2021, per favorire l'afflusso dei cittadini che si recano alla Fiera per la somministrazione del vaccino anti Covid-19, è stata predisposta l'apertura di due nuovi ingressi, uno carrabile in viale Diaz e uno pedonale nel piazzale CONI.

Con queste due aperture, l'Amministrazione Comunale e l'ATS Sardegna, puntano ad una maggiore facilità sia per l'accesso che per l'uscita di chi raggiunge gli hub vaccinali.

In viale Diaz sarà aperto un ingresso, solo carrabile, per chi deve recarsi presso l'hub 2 rosso, dove si effettuano i richiami. Una volta superato l'ingresso, si potrà andare verso un ampio parcheggio o verso l'hub 2 rosso per accompagnare le persone che non possono deambulare e poi recarsi al parcheggio.

Nel piazzale del Coni sarà, inoltre, aperto un ingresso, solo pedonale, per chi si reca verso entrambi gli hub vaccinali, ossia l'hub 1 blu e l'hub 2 rosso. Accanto a questo, ci sarà l'ingresso carrabile per chi si reca verso l'hub 1 blu, attraverso il quale si arriverà, seguendo le indicazioni, al parcheggio.

L'attuale ingresso sarà utilizzato solo per l'uscita dei veicoli provenienti dai due parcheggi degli hub 1 e 2, l'accesso ai quali sarà consentito a tutti.