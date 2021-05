Auto vola giù dal ponte, un morto e un ferito nel Sassarese

Resta tuttora poco chiara la dinamica dell'incidente stradale in cui ieri sera, lungo la strada provinciale 32 tra Osidda e Pattada, ha perso la vita Matteo Ledda, 23 anni, di Alà dei Sardi. Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes insieme a un amico, Michele Deiana, 31 anni, anche lui di Alà dei Sardi, tuttora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva no-Covid dell'ospedale San Francesco di Nuoro: ha riportato un trauma cranico, le sue condizioni sono ritenute molto gravi e la prognosi è riservata. Verosimilmente la vittima si trovava alla guida, ma il lavoro dei carabinieri della compagnia di Ozieri e dei vigili del fuoco di Sassari non ha ancora sciolto tutti i dubbi sulla dinamica dell'incidente, quando la macchina è volata via dal cavalcavia, ancora in prossimità di Osidda ma in territorio comunale di Pattada, ed è precipitata sulla strada sottostante, la provinciale 10M a scorrimento veloce che collega i vari centri del Goceano.

L'impatto non ha lasciato scampo al 23enne, sbalzato fuori dall'abitacolo e caduto sull'asfalto, così come l'amico. Altri viaggiatori hanno di lì a poco lanciato l'allarme, ma l'equipe sanitaria sopraggiunta in ambulanza da Benetutti non ha potuto che constatare il decesso di Matteo Ledda.