Semplici, col Milan è chance salvezza per Cagliari

Un'altra chance per il Cagliari per chiudere il discorso salvezza in anticipo. Ma c'è di mezzo un Milan che, anche senza Ibra, è lanciatissimo verso la Champions: nelle ultime tre partite la squadra di Pioli ha segnato 12 gol senza subirne alcuno. Ai rossoblù basta un punto per chiudere con il sorriso un campionato che sette giornate fa sembrava una valle di lacrime. Altrimenti non rimane altro che sperare nell'ultima gara casalinga con il Genoa. Ma il Cagliari e i suoi tifosi preferirebbero togliersi il pensiero subito. La pensa così anche il tecnico, Semplici. E la sensazione è che Joao Pedro, in diffida e quindi a rischio per la gara con il Genoa, dovrebbe essere in campo dall'inizio. "Abbiamo un'opportunità di arrivare alla conclusione - ha spiegato l'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici - e dobbiamo sfruttarla: scenderà in campo la miglior formazione. Non penso al risultato degli altri - ha spiegato - pensiamo solo a noi".

Milan irresistibile dietro e davanti? "Dai numeri delle ultime partite - ha provato a sdrammatizzare Semplici - quasi quasi bisognerebbe rimanere a casa. Ma, a parte le battute, in queste ultime partite abbiamo dimostrato di potere dire la nostra. È una partita difficile con una squadra che ha qualità in tutti i reparti. Massimo rispetto, ma grande fiducia e serenità sappiamo che il nostro futuro dipende dalla nostra prestazione, questa deve essere la nostra forza. Proviamo a chiuderla domani".

"Una partita del genere si affronta - ha detto - con la consapevolezza delle nostre qualità. Pronti a fare la nostra partita certi anche del fatto che stare dietro ad aspettarli tutta la gara potrebbe non essere la soluzione giusta. Ci vorranno coraggio e personalità. Domani abbiamo qualcosa da perdere, ma non è partita da dentro o fuori".