Sardegna torna gialla, Barumini riaccoglie i visitatori

La storia, la cultura e l'arte ritornano protagonisti. Dopo le lunghe e difficili settimane di chiusure per le misure di contenimento della pandemia, riaprono ai visitatori le bellezze storico e archeologiche di Barumini.

Da lunedì 17 maggio sarà possibile ammirare di nuovo il sito Unesco di Su Nuraxi, riscoprire i segreti custoditi nel Polo museale 'Casa Zapata' e visitare le sale del Centro culturale Giovanni Lilliu che ospita ancora la mostra "Mario Cesare, dalla tela dipinta alla forma scolpita", che rimarrà aperta per tutto il periodo estivo. Proprio il sito Unesco, uno dei simboli indiscussi dell'archeologia sarda, sarà visitabile nella sua nuova veste dopo il completamento delle operazioni di restauro che hanno permesso una migliore fruizione dell'area archeologica, anche all'interno del nuraghe.

"Anche questa prima parte di 2021 si è confermata, purtroppo, di grande difficoltà per il mondo della cultura e per i sistemi museali sardi e nazionali ma adesso, con le nuove riaperture, speriamo in una seconda rinascita - dice Emanuele Lilliu presidente della Fondazione Barumini sistema cultura - è un momento tanto atteso anche perché coincide con i mesi primaverili ed estivi che rappresentano il periodo clou della stagione turistica"".

Tante le novità in arrivo che vedranno l'apice i primi di luglio, quando si aprirà l'edizione numero 7 dell'Expo del turismo culturale in Sardegna. Quest'anno l'evento non sarà più nella sua classica location, ma si svolgerà nell'area antistante il nuraghe, che farà da sfondo all'appuntamento ormai consolidato e riconosciuto come manifestazione di riferimento per il sistema turistico legato all'archeologia in Sardegna. In concomitanza con l'inaugurazione dell'Expo, si aprirà anche l'appuntamento dedicato all'arte, con la mostra su Pompei, organizzata dalla Fondazione Barumini in collaborazione con il Museo Archeologico di Napoli. Sempre dai primi di luglio, partirà una delle più suggestive novità del 2021, la possibilità di visite notturne all'interno di Su Nuraxi.

Poco distante da Barumini riapre anche il Parco e Museo Genna Maria di Villanovaforru. La prenotazione obbligatoria, è da effettuare chiamando ai numeri: 070/9300050 - 333 1760216 (anche WhatsApp) oppure tramite il portale presente sul sito www.gennamaria.it.