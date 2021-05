Covid: in Sardegna ancora numeri da zona bianca, 67 casi

(ANSA) - CAGLIARI, 15 MAG - Ancora numeri da zona bianca in Sardegna: Sono 67 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale su 3.125 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 2,1%.

Si registrano tre nuovi decessi (1.433 in tutto), mentre prosegue il calo della pressione sugli ospedali: 218 (-4) le persone attualmente ricoverate in reparti non intensivi, mentre sono 38 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.203 e i guariti sono complessivamente 40.197 (+155), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 10.

Sul territorio, dei 56.099 casi positivi complessivamente accertati, 14.646 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.527 (+26) nel Sud Sardegna, 5.082 (+18) a Oristano, 10.787 a Nuoro, 17.042 (+15) a Sassari. I casi registrati come 'fuori regione' sono 15, diagnosticati fra i marinai dell'equipaggio di una nave e già conteggiati nei giorni scorsi. (ANSA).