Musica: Orchestra Jazz Sardegna ritorna sul palco del Verdi

Due progetti artistici nel segno di Nat King Cole e Maynard Ferguson con la rilettura di alcuni tra i più noti standard jazz. Torna in scena il 23 maggio e il 6 giugno sul palco del Teatro Verdi di Sassari, la prestigiosa OJS, L'Orchestra Jazz della Sardegna, riconosciuta dal Ministero Orchestra di interesse nazionale. Ospite di punta del JazzOp, la rassegna dedicata alle produzioni originali organizzata dall'Associazione Blue Note Orchestra (Abno), l'OJS, unico organico orchestrale in Sardegna e tra i pochissimi in Italia, sarà protagonista dell'apertura del festival con due concerti-tributo pensati per la ripartenza dello spettacolo dal vivo dell' Abno.

Il 22 maggio alle 11 e alle 19, Gavino Mele sarà alla guida della big band sarda, solista sarà il trombettista Andrea Tofanelli, raffinato e apprezzato interprete del repertorio di Maynard Ferguson. Un percorso tra i brani del grande trombettista canadese. Il 6 giugno, stessi orari, "Omaggio a Nat King Cole", con la OJS diretta da Gabriele Comeglio e la voce solista di Nick The Nightfly, conduttore del noto programma "Montecarlo Nights".

Saranno proposti una serie di classici del grande musicista afroamericano arrangiati per la formazione sarda da Gabriele Comeglio. "Ripartiamo con un progetto che tra parole e musica ripercorre la carriera umana e musicale dei due grandi artisti", spiega Gavino Mele, anche direttore artistico di JazzOp che dopo la stagione estiva riprenderà in autunno con nuovi appuntamenti. "La prima parte è affidata alle note struggenti di "Besame Mucho", a un medley di Steve Wonder, ancora tra gli altri, una originale versione di "Hey Jude" o la versione strumentale di "Gonna Fly Now", celebre tema del film "Rocky" - annuncia Mele - per l' omaggio a Nat King Cole saranno proposti classici tra cui "Unforgettable, "Fly me to the Moon", "Route 66".