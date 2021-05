Musica: Iosonouncane in concerto il 10 luglio a Riola Sardo

Musica e parole d'autore e ricerca di nuovi accostamenti sonori. E' la cifra artistica di Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani.

Il cantautore di Buggerru che da anni risiede a Bologna sarà protagonista il 10 luglio al Parco dei Suoni di Riola Sardo.

Sarà l' antica cava di pietra arenaria, un luogo di grande fascino, teatro del suo live, unica data nell'Isola del suo "Ira tour 2021".

Organizzato da Mis Factory in collaborazione con Forma e Poesia Nel Jazz è l'occasione per presentare il nuovo disco, in uscita oggi e che dà il nome alla tournée. Un lavoro in cui delinea la sua figura di compositore e arrangiatore, andando ben oltre quella di cantautore e producer.

Il concerto avrà capienza limitata a mille persone e si svolgerà nel rispetto delle normative Anti-Covid in materia di concerti e musica dal vivo.

L'album è realizzato con un ensemble di musicisti: Mariagiulia Degli Amori, Serena Locci, Simona Norato, Simone Cavina, Francesco Bolognini e Amedeo Perri. "Ira" dipinge un paesaggio sonoro fitto e sconfinato in cui si intrecciano elettronica, psichedelia, echi del Maghreb e reminiscenze jazz e segna una nuova tappa nella collaborazione con Bruno Germano, già coproduttore assieme all'artista di Buggerru di "Die", il suo secondo album pubblicato nel 2015, con il quale ha ottenuto la candidatura alla Targa Tenco nella categoria "album dell'anno".