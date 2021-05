Maltratta l'ex e il figlioletto, 40enne allontanato da casa

(ANSA) - CAGLIARI, 14 MAG - Ha aggredito, minacciato e insultato la sua ex compagna e il figlio di appena un anno. Un 40enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato allontanato dalla casa familiare e gli è anche stato notificato il divieto di avvicinarsi alla ex, una giovane di 35 anni ospite di una struttura protetta insieme al figlio.

Il provvedimento notificato dai carabinieri a Villanovafranca arriva dopo gli accertamenti svolti dai militari sui maltrattamenti subiti dalla donna e dal bambino. Sono stati documentati comportamenti vessatori e minatori ripetuti nel tempo. I carabinieri hanno presentato una relazione in procura, sfociata oggi nel provvedimento di allontanamento.

Analoga decisione è stata presa nei confronti di un 39enne di Arbus. Vittima in questo caso il padre costretto a subire le angherie del figlio che viveva con lui. Anche per il 39enne, oltre all'allontanamento, è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal genitore. (ANSA).