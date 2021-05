Tumori: Oristano, nuove modalità adesione screening

Cambiano le modalità di adesione e accesso agli esami di screening oncologici della Assl di Oristano. Il servizio, dedicato alla prevenzione attiva dei tumori di mammella, cervice uterina e colon retto, continuerà come di consueto a inviare una lettera di invito al domicilio delle persone, residenti in provincia di Oristano, che rientrano in queste fasce d'età: donne tra i 50 e i 69 anni per lo screening mammografico, donne tra i 25 ed i 64 anni per quello della cervice uterina, donne e uomini tra i i 50 ed i 69 anni per quello del colon retto.

Da oggi chi riceve la comunicazione del Centro Screening oncologici dovrà prenotare l'appuntamento contattando il numero verde 800 186 000, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e il giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17, come indicato nella lettera.

"Per garantire percorsi sicuri, è necessario programmare un appuntamento ogni mezz'ora circa: questo intervallo di tempo consente il distanziamento fisico e temporale tra utenti e l'igienizzazione dei locali fra un esame e l'altro. Inoltre sottoponiamo le persone invitate a un pretriage telefonico, nel quale ci accertiamo che non presentino condizioni di rischio in relazione al Covid, e un triage all'ingresso - spiegano dal Centro screening - Per questo, dal momento che ciascuna visita occupa un maggior tempo rispetto al passato, dobbiamo avere la certezza che la persona invitata allo screening aderisca effettivamente attraverso una conferma telefonica da parte sua: non lavorare a pieno regime rischia di sottrarre tempo prezioso alla prevenzione dei tumori".

Lo screening mammografico - una mammografia della mammella eseguita di norma ogni 2 anni - può essere effettuato nei centri di Oristano ed Ales, mentre quello della cervice uterina - un pap-test a cui ci si sottopone ogni 3 anni - viene svolto in tutti i Consultori della provincia (Ales, Bosa, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro, Oristano, Santu Lussurgiu, Terralba).

Nulla cambia, invece per la prevenzione del tumore del colon retto: chi riceve la lettera d'invito da parte del Centro Screening dovrà semplicemente recarsi in farmacia e ritirare il kit per l'esame del sangue occulto nelle feci per poi restituirlo alla stessa farmacia di riferimento.