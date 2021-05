Staff Giunta: "costi dimezzati",dopo bagarre torna il sereno

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - "I costi del disegno di legge 107 saranno più che dimezzati rispetto alla cifra di cui si parla da tempo in quest'Aula". Lo ha dichiarato il capogruppo del Psd'Az, Franco Mula, intervenendo in fase di discussione generale dell'articolo 7 del provvedimento sugli staff. Mula ha ribadito quanto annunciato prima dell'ingresso del ddl in Consiglio regionale, e cioè che le coperture indicate nella relazione finanziaria per un ammontare di sei milioni di euro non sono veritiere, anzi, ha sottolineato, "mi auguro che già oggi o comunque prima dell'inizio della prossima seduta, possa essere disponibile la tabella con le coperture reali".

I lavori del Consiglio sono ripresi alle 16.30 dopo una pausa di tre ore durante la quale la riunione dell'Ufficio di presidenza è servita a riportare la serenità tra gli schieramenti e a definire l'ordine dei lavori odierno. Chiusa la discussione generale, il presidente dell'Assemblea Michele Pais ha aggiornato la seduta a martedì 18, a partire dalle 10.

Quella di Mula sui fondi a copertura è stata una risposta dopo giorni in cui le opposizioni hanno parlato di "legge poltronificio da sei milioni di euro", ma anche alle esternazioni odierne del consigliere di Italia Viva Franco Stara, che siede tra i banchi della maggioranza con il gruppo Udc. "Ho sempre sostenuto l'inopportunità del disegno di legge 107, ora chiedo trasparenza", ha detto. Trasparenza, cioè, sui costi reali del provvedimento. Infatti, ha ricordato,"si parla di sei milioni di euro ma mi è sempre stato detto che i costi sono quasi a saldo zero. Tuttavia, finché non avrò chiarezza su tutto ciò, come Italia Viva invito anche il gruppo Udc di cui faccio parte a non votare più nessun emendamento. Io - ha chiarito - non voto cambiali in bianco". (ANSA).