Ex Keller: attesa per progetto ricollocazione lavoratori

Cresce l'attesa dei lavoratori ex Keller per il progetto, proposto dalla Sial Cobas Sardegna, per il ricollocamento degli operai dell'ex stabilimento di Villacidro negli Enti Locali o altri Enti pubblici tramite apposite cooperative, che possano utilizzare le loro prestazioni lavorative e professionali. Una proposta del sindacato condivisa fra l'altro da sette Comuni del territorio che hanno sottoscritto un documento consegnato anche all'assessora regionale del Lavoro Alessandra Zedda durante l'ultima manifestazione a Cagliari.

Nel frattempo, integrandosi sempre più nel Medio Campidano, il Coordinamento del Sial Cobas Sardegna, a poco più di un mese dal suo insediamento, ha aperto la nuova sede regionale del sindacato nella centralissima via Umberto I, n°2 (ang. via Roma) a San Gavino Monreale.