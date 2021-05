Covid: sindaco Iglesias riapre quattro scuole da venerdì

(ANSA) - IGLESIAS, 13 MAG - Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, a seguito dell'attività di tracciamento dei contatti tra i casi positivi riscontrati in città, ha stabilito la ripresa delle attività in presenza in quattro scuole, a partire da domani, venerdì 14 maggio.

Si tratta della Scuola dell'Infanzia Via G. Deledda (Istituto Comprensivo P. Allori), Scuola Primaria Via G. Deledda (Istituto Comprensivo P. Allori), I.I.S. Asproni (Liceo Scientifico e Artistico) e Scuola dell'Infanzia Baby Boom Cooperativa Sociale.

E' stabilita inoltre la ripresa delle attività ludiche, sportive e ricreative di gruppo, nel rispetto della normativa vigente e delle relative prescrizioni.

"La Sanità territoriale - spiega il sindaco - ha reso noto che attualmente i positivi in città sono 97. Invariato il dato relativo ai quattro pazienti ospedalizzati. Oltre alle persone positive, altre 42 si trovano precauzionalmente in quarantena".

