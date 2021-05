Staff Giunta: opposizione all'attacco,è stallo istituzionale

Si è chiusa la riunione della Lega convocata dal coordinatore regionale Eugenio Zoffili con tutti i consiglieri regionali, gli assessori e i capi di gabinetto. A breve una delegazione guidata dal deputato sarà ricevuta a Villa Devoto dal presidente della Regione Christian Solinas. "Abbiamo bisogno di interloquire sui provvedimenti all'esame dell'Aula - spiega Zoffili all'ANSA - in questo momento le priorità per la Sardegna sono altre, pensiamo solo all'avvio della stagione turistica, la Lega ha bisogno di chiarimenti sul disegno di legge 107 perché sono emersi dei punti di attenzione". Quanto alle tensioni registrate ieri in Aula con Udc e Psd'Az, "noi - chiarisce il coordinatore del Carroccio - non ammetteremo più attacchi dall'Udc e dalle altre forze alleate, siamo in Consiglio regionale per lavorare, non per essere insultati".

In contemporanea col tavolo della Lega si è tenuto un vertice in Consiglio regionale al quale hanno preso parte i consiglieri delle altre forze politiche della coalizione di centrodestra. Tra gli altri, il leader dell'Udc Giorgio Oppi e il capogruppo del Psd'Az Franco Mula, ovvero i protagonisti degli "incidenti" in Aula con la Lega. Oppi, in particolare, ieri ha criticato l'assessore della Sanità leghista Mario Nieddu. Replicando all'opposizione sull'assenza in Aula dell'assessora al Personale Valeria Satta, Mula ha ricordato che "anche se mancano gli assessori, c'è sempre la vicepresidente della Giunta, e la sua presenza autorevole compensa comunque la carenza di qualche altro assessore". Parole che la Lega non ha apprezzato. Tanto che subito dopo il sardista avrebbe ricevuto una telefonata da parte di Zoffili. E la conversazione, secondo indiscrezioni, non sarebbe stata cortese.

OPPOSIZIONE ALL'ATTACCO, STALLO ISTITUZIONALE PER COLPA DEL CENTRODESTRA - Da oltre un mese il Consiglio regionale non può lavorare per risolvere i problemi veri dei sardi perché impegnato nella discussione della legge "poltronificio". L'opposizione fa il punto a quasi cinquanta giorni dall'ingresso in Aula del disegno di legge 107 sugli staff di presidente della Regione e assessori. Pd, Progressisti, LeU e Movimento Cinquestelle parlano di "stallo istituzionale che da settimane sta rallentando i lavori delle commissioni e dell'Aula", e mettono in evidenza "le sempre più evidenti contraddizioni interne alla maggioranza su questo provvedimento" e "le continue forzature per consentire l'esame del testo".

Il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau critica la gestione dell'Aula da parte del presidente del Consiglio Michele Pais (Lega) che, denuncia, "arbitrariamente sospende le sedute, per rientrare in Aula ore dopo e aggiornare i lavori al giorno dopo". Francesco Agus (Progressisti) e Daniele Cocco (LeU) sostengono che Pais "sta lavorando più come capogruppo del suo partito che come presidente dell'Assemblea". Secondo Agus, in particolare, "il vero ostruzionismo è quello che la maggioranza fa contro se stessa, scegliendo di arroccarsi su una legge che aumenta poltrone e spesa pubblica e soprattutto va contro i sardi in questo momento di grande sofferenza".

Il capogruppo progressista ha messo anche in evidenza il caso Lega: "Di fatto la 107 è una legge loro, considerato che l'assessora che firma è della Lega e il presidente della commissione che l'ha licenziata è della Lega". Cocco ha poi ribadito che "di una legge così pensiamo tutto il male possibile, aspettiamo la maggioranza al varco, per vedere se sarà capace di tagliare le nomine fiduciarie e i costi, per i quali era stata promessa una tabella che nessuno ha visto".

Tabella annunciata dal capogruppo del Psd'Az Franco Mula e che dovrebbe prevedere costi ben più ridotti dei sei milioni di euro indicati nella relazione finanziaria. Per Desirè Manca (M5s) "l'unico risultato ottenuto dalla maggioranza è che commissioni e Consiglio sono fermi ed è questo il più grave ostruzionismo che la maggioranza sta facendo contro tutti i sardi". Massimo Zedda (Progressisti), infine, ha ipotizzato che le vere cause dei contrasti interni alla maggioranza vadano oltre la 107: "Ci sono anche le riforme degli Enti locali e della Sanità che stanno dividendo profondamente le varie forze del centrodestra sempre per le solite logiche di spartizione - ha spiegato - ma soprattutto c'è in arrivo la riforma delle partecipate che introdurrà nuovamente i consigli di amministrazione, una manovra che 'vale' circa 300 nomine".