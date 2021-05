Accoltellata dall'ex: sindaco, "evitare reazioni istintive"

(ANSA) - TORTOLÌ, 12 MAG - "La nostra comunità è duramente colpita, ma si devono evitare reazioni istintive e restare vicini ai familiari di Mirko e della sua mamma, come siamo sicuri anche loro vorrebbero. Dobbiamo restare uniti. Ieri ci sono stati attimi concitati, in un momento di grande dolore e di nervosismo, che però non inficiano sulla integrità della nostra comunità, la quale è sempre stata aperta, ospitale, integrata".

Lo dice il Sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, stigmatizzando il quasi linciaggio della folla inferocita che ieri si è ritrovata davanti alla caserma dei carabinieri dove era stato condotto il 29enne pakistano Masih Shahid, catturato diverse ore dopo aver accoltellato l'ex compagna Paola Piras, di 50 anni, e ucciso il figlio 19enne di lei, Mirko Farci, che si era frapposto tra i due per difendere la madre.

"Siamo stati colpiti anche noi da un fenomeno che forse ci sembrava lontano: ma la violenza sulle donne non conosce purtroppo confini geografici. Il presunto autore è stato preso dopo poche ore da solo, isolato. Allontanato dalla sua stessa comunità che qui è pienamente integrata e pacifica, che anzi si è resa da subito a disposizione - continua il primo cittadino - Ringraziamo gli inquirenti, tutte le forze dell'ordine, in particolare l'Arma dei carabinieri, che lo hanno celermente arrestato. Ci aspettiamo ora dal sistema giudiziario che ci sia una pena certa, veloce e proporzionata alla gravità di quanto accaduto.

Ma - ammonisce Cannas - ci auguriamo vivamente che dopo questo ennesimo atto di violenza, il nostro legislatore nazionale individui nuovi strumenti normativi e penali che possano permettere azioni immediate e preventive, già dai primi campanelli d'allarme, che si aggiungano agli strumenti in vigore".

Il sindaco - che a nome del Consiglio Comunale ringrazia i medici e il personale dell'ospedale di Lanusei che si stanno assistendo Paola Piras - annuncia anche che ,"non appena ci saranno le condizioni, verrà programmata una giornata di lutto cittadino" per la morte del giovane Mirko. (ANSA).