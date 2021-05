Tokyo: giudice di nuoto sarda convocata per le Olimpiadi

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - La giudice internazionale di nuoto Silvia Atzori, cagliaritana, è stata convocata per le Olimpiadi di Tokyo: rappresenterà l'Italia ai Giochi slittati lo scorso anno a causa del Covid.

Il nuoto sarà in vasca dal 24 luglio all'1 agosto. Intanto la giudice sarda è in partenza in questi giorni, con la collega lombarda Barbara Caloi, per gli Europei di Budapest , dal 17 al 23 maggio, nella rinnovata Duna Arena.

Esperienze che arricchiscono il già nutrito curriculum di Silvia Atzori. Nella sua carriera di giudice internazionale ci sono anche tre mondiali, sei campionati europei, un'edizione di giochi olimpici giovanili, i giochi olimpici europei e la direzione delle Universiadi nel 2019. Presenze che si aggiungono alle tantissime manifestazioni nazionali e regionali. (ANSA).