Cuoco trovato morto in casa, attesa per esito autopsia

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - È iniziata l'autopsia sul corpo di Mario Romani, il cuoco 42enne trovato privo di vita ieri mattina nella sua abitazione al numero 68 di via Cornalias a Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis. L'incarico è stato affidato al dottor Roberto Demontis. Gli accertamenti medico legali serviranno per stabilire con precisione la causa della morte. L'esame esterno della salma, infatti, non ha evidenziato ferite o ecchimosi riconducibili a un episodio violento. Sul volto e sulla testa non c'erano tagli o segni evidenti di eventuali percosse.

L'ipotesi è quella che l'uomo, che secondo chi lo conosceva aveva problemi allo stomaco, abbia avuto un malore e sia caduto all'indietro, battendo la testa. A fare insospettire i carabinieri era stato il disordine riscontrato nell'appartamento al terzo piano. Ma sulla porta non c'erano segni di effrazione.

Spetterà adesso al medico legale rispondere agli ultimi quesiti e chiarire definitivamente il giallo. In attesa dei riscontri l'abitazione rimane provvisoriamente sotto sequestro. (ANSA).