Tokyo: l'oristanese Orro in gruppo olimpico pallavolo

Anche la pallavolista sarda Alessia Orro, palleggiatrice della Saugella Monza, risulta tra le convocate dal ct della nazionale azzurra Davide Mazzanti nel gruppo che lavorerà in collegiale in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Il programma prevede due sessioni a Cavalese e altre sue a Caorle. Poi il calendario prevede uno stage all'estero con amichevoli dal 29 giugno al 10 luglio. Quattro giorni dopo è previsto il raduno a Roma, il 16 partenza per Tokyo. Due giorni dopo Orro festeggerà il suo ventitreesimo compleanno.

Orro ha inizia a giocare a pallavolo nell'Ariete Oristano. Poi il trasferimento nella squadra federale del Club Italia. Poi il passaggio a Busto Arsizio, mentre nell'ultima stagione è approdata alla Pro Victoria Monza.