Protesta centri commerciali, serrande abbassate

Saracinesche abbassate questa mattina anche nei negozi del Centro Commerciale Le Vele & Millennium, alle porte di Cagliari. È una protesta nazionale per chiedere la riapertura immediata nei weekend.

L'iniziativa, che sul territorio italiano coinvolge 30.000 negozi e supermercati, è promossa dalle associazioni del commercio, ANCD-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, CNCC-Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali e Federdistribuzione, che chiedono l'immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e pre-festivi.

"Nel dettaglio, il Centro Commerciale Le Vele & Millennium, rappresenta un motore economico e un presidio occupazionale strategico a livello territoriale - dice il direttore del Centro Marcello Manca - in virtù dei suoi 80 negozi, dei quali il 30% sono gestiti da imprenditori locali, e di un indotto tra diretto e indiretto che garantisce 1.200 posti di lavoro. Le Vele & Millennium, inoltre, con i suoi 9 milioni di visitatori l'anno, rappresenta una vera e propria piazza urbana, destinazione non solo per lo shopping ma anche per le numerose attività di ristorazione ed intrattenimento, nonché per i molteplici servizi rivolti alla cittadinanza. Il tutto condotto con i più elevati standard di sicurezza. Alla manifestazione - fa sapere - di protesta ha aderito la maggior parte dei negozi del nostro Centro".